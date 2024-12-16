В ВС РФ появится новый род войск

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 75 0

Белоусов: в 2025 году в армии России сформируют войска беспилотных систем

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Об этом заявил министр обороны страны на заседании.

В армии России будут сформированы войска беспилотных систем, их создание завершится в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания ведомства.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем. При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — сказал он.

В ходе недавнего заседания Министерства обороны президент РФ Владимир Путин также сообщил, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России была увеличена до 1,5 миллиона человек. Он указал, что в настоящее время особое внимание уделяется увеличению боевого состава нашей армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными в 2024 году. Всего противник потерял на поле боя почти один миллион человек за все время спецоперации.

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