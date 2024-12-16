«Законные военные цели»: в зоне СВО ликвидированы 6,5 тысяч иностранных наемников
Жданова: в зоне СВО ликвидированы 6,5 тысяч иностранных наемников
Фото, видео: Evgeniy Maloletka/ТАСС; 5-tv.ru
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С начала спецоперации на Украину прибыли граждане из 110 стран мира.
С начала спецоперации на Украину прибыли порядка 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Среди них больше всего поляков, грузин, американцев, а также граждан Великобритании, Румынии и Колумбии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Юлия Жданова.
По ее словам, многие отправляются воевать за ВСУ не только из-за денег.
«По сведениям, которые у нас есть от Минобороны РФ, около 6,5 тысяч наемников были ликвидированы. Мы рассматриваем их, как законные военные цели», — отметила и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями» Юлия Жданова.
Дипломат добавила, все преступления фиксируются и ответственные за них будут наказаны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье.
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