«Законные военные цели»: в зоне СВО ликвидированы 6,5 тысяч иностранных наемников

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Жданова: в зоне СВО ликвидированы 6,5 тысяч иностранных наемников

Фото, видео: Evgeniy Maloletka/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С начала спецоперации на Украину прибыли граждане из 110 стран мира.

С начала спецоперации на Украину прибыли порядка 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Среди них больше всего поляков, грузин, американцев, а также граждан Великобритании, Румынии и Колумбии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Юлия Жданова.

По ее словам, многие отправляются воевать за ВСУ не только из-за денег.

«По сведениям, которые у нас есть от Минобороны РФ, около 6,5 тысяч наемников были ликвидированы. Мы рассматриваем их, как законные военные цели», — отметила и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями» Юлия Жданова.

Дипломат добавила, все преступления фиксируются и ответственные за них будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье.

Тема:
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