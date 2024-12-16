ВСУ потеряли более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными в 2024 году

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 16 0

Как отметил Путин, этот год стал знаковым в плане достижения целей СВО для нашей армии.

В текущем году ВСУ потеряли более 560 тысяч убитых и раненых боевиков

Фото: Zuma\TASS

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В текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за все время СВО. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч — иностранного производства», — уточнил он.

Белоусов также отметил, что российские военные высокоточным оружием нанесли значительный урон военно-промышленному комплексу Незалежной и связанной с ним энергетической системе.

У противника уже практические не представляется возможности производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские силы освободили Елизаветовку в ДНР.

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