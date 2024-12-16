Пушилин передал девочке из ДНР щенка шпица в подарок от Путина

Школьница из Донецка Лариса Гогина получила подарок от президента России Владимира Путина. Щенка шпица ей передал глава ДНР Денис Пушилин. Это очень важный для девочки подарок. Сообщил о чудесной новости Пушилин в Telegram-канале.

«13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо нашему президенту, в котором попросила о невероятно важном для нее подарке — щенке. <…> С удовольствием передал сегодня Ларисе щенка от президента», — написал он.

Вместе с тем школьница рассказала Путину, что хочет выучиться на юриста и быть правозащитником, чтобы помогать людям. Как указал Пушилин, папа девочки — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы России. Акция проводится третий год подряд. Можно сказать, что она стала доброй традицией для столичных волонтеров.