Пушилин передал девочке из ДНР щенка шпица в подарок от Путина

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 39 0

Папа школьницы — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

Фото, видео: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenisl; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьница из Донецка Лариса Гогина получила подарок от президента России Владимира Путина. Щенка шпица ей передал глава ДНР Денис Пушилин. Это очень важный для девочки подарок. Сообщил о чудесной новости Пушилин в Telegram-канале.

«13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо нашему президенту, в котором попросила о невероятно важном для нее подарке — щенке. <…> С удовольствием передал сегодня Ларисе щенка от президента», — написал он.

Вместе с тем школьница рассказала Путину, что хочет выучиться на юриста и быть правозащитником, чтобы помогать людям. Как указал Пушилин, папа девочки — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы России. Акция проводится третий год подряд. Можно сказать, что она стала доброй традицией для столичных волонтеров.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам
17:50
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
17:32
В Москве суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка на тротуаре
17:22
«Народная манера пения»: Игорь Матвиенко рассказал об этно-опере «Князь Владимир»
17:03
«Пусть они подавятся»: Лариса Долина попала под санкции Евросоюза
17:03
«Он сильно устал»: погибший при крушении танкера моряк хотел приехать домой к Новому году

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год