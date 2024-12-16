Собянин: первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Акция проводится третий год подряд. Можно сказать, что она стала доброй традицией для столичных волонтеров.

Собянин: первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы РФ

Фото: mos.ru

Первую партию новогодних сладостей передали детям из новых регионов России. Об этом в понедельник, 16 декабря, в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские волонтеры отвезли и вручили 30 тысяч подарков ребятам, которые находятся в больницах, детских домах, реабилитационных центрах. Навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи», — сказал Собянин.

Это уже третий год для акции, так что ее уже можно считать доброй традицией, отмечается в блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки россияне хотят получить на Новый год. Оказалось, что большинство граждан желают увидеть под елкой фотокниги, билеты в путешествие или на мероприятия. 

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Собянин: первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы РФ

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