Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин

Евросоюз 16 декабря принял очередной, 15-й пакет ограничений против России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдающимися женщинами попавших под санкции Евросоюза певицу Ларису Долину, медиаменеджера Тину Канделаки и главу департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Софию Захарову.

«Каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Директор Долиной Сергей Пудовкин в беседе с 5-tv.ru заявил, что народная артистка РФ не собирается комментировать внесение ее имени в санкционный список ЕС, поскольку она «не того уровня, чтобы на это обращать внимание». От себя Пудовкин добавил, что в Европе могут подавиться своими списками и чернилами, которыми их составляют.

Евросоюз 16 декабря принял 15-й пакет санкций, включающий 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие российскую нефть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, цель которого — охватить большее число лиц и организаций, «косвенно способствующих военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».