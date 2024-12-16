Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС Долину и Канделаки

Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Евросоюз 16 декабря принял очередной, 15-й пакет ограничений против России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдающимися женщинами попавших под санкции Евросоюза певицу Ларису Долину, медиаменеджера Тину Канделаки и главу департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Софию Захарову.

«Каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Директор Долиной Сергей Пудовкин в беседе с 5-tv.ru заявил, что народная артистка РФ не собирается комментировать внесение ее имени в санкционный список ЕС, поскольку она «не того уровня, чтобы на это обращать внимание». От себя Пудовкин добавил, что в Европе могут подавиться своими списками и чернилами, которыми их составляют.

Евросоюз 16 декабря принял 15-й пакет санкций, включающий 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие российскую нефть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, цель которого — охватить большее число лиц и организаций, «косвенно способствующих военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин
22:39
Врачи спасли: мужчина выжил после семи остановок сердца
22:26
«Плохое решение»: Трамп раскритиковал разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ
21:59
Стало известно, какой гонорар вернул бы Андрея Губина на сцену
21:38
Путин: «Россия заинтересована в успешном бизнесе»
21:25
Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год