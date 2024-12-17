Иранская певица избежала смертной казни после скандально выступления без хиджаба

Девушка устроили показательную акцию и чуть не получила суровое наказание.

Иранскую певицу Парасту Ахмади выпустили из тюрьмы, куда она попала после слишком откровенной трансляции в сети. Дело в том, что в Иране запрещено сольное пение, запрещено появляться на публике без хиджаба и, естественного, запрещено оголять плечи.

Так вот Ахмади нарушила все эти правила. Это была показательная акция, ведь она активистка движения за отмену религиозных ограничений.

В этот раз ей грозило не просто пожизненное заключение, а могла быть даже смертная казнь. Но, по слухам, нашлись высокопоставленные заступники. Парасту готовится к новому выступлению.

В 2023 году в Иране умерла 16-летняя студентка Армита Гераванд. Известно, что она ехала на учебу, не удержала равновесие в транспорте и упала, получив тяжелую травму головы. Также сообщалось, что причиной этого мог стать конфликт из-за хиджаба. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и не нашли подтверждений этой версии. Девушка впала в кому, а спустя 26 дней ушла из жизни.