«Был очень сильный»: очевидец о взрыве, при котором погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

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В Москве в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На месте работают все экстренные службы.

В Москве в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На месте трагедии работает корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Во дворе дома на Рязанском проспекте — жуткая картина. Искореженные двери, выбитые окна, почерневшие стены, рядом — тела двоих мужчин. Территория оцеплена.

Жильцы говорят, что слышали взрыв.

«В шесть утра был взрыв сильный, все проснулись от него. Не поняли, что произошло, пока из окон не увидели», — говорит очевидец Ян Коломенко.

Речь может идти о покушении. Погибли начальник войск РХБХ Игорь Кириллов и его помощник. Кинологи осматривают рядом стоящие машины.

Самодельное взрывное устройство могло быть установлено на ручку самоката или где-то возле подъезда. Привели его в действие дистанционно. Взрыв же был такой силы, что с первого по третий этажи выбило окна, осколки разлетелись на десятки метров.

На месте работают все экстренные службы. Кто мог установить взрывное устройство, уже выясняет следствие.

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