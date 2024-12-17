Пушилин приехал в Авдеевку и нарядил с жителями новогоднюю елку

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Главе ДНР вручили шар с названием города.

Фото, видео: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenisl; 5-tv.ru

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Глава ДНР Денис Пушилин посетил Авдеевку. Он поздравил ее жителей с наступающим Новым годом и нарядил вместе с ними елку. Видео с визитом опубликовано в его Telegram-канале.

«В преддверии Нового года очень захотелось порадовать жителей Авдеевки — привез им елку, украшения. Вместе установили и нарядили перед домами, которые отремонтировали или еще делают регионы-шефы, чтобы люди могли перезимовать в нормальных условиях», — написал Пушилин.

Одна из жительниц Авдеевки — активистка Людмила Клева вручила главе ДНР елочный шар с названием города. Она предложила повесить его на елке в правительстве республики. Рядом с ним также теперь планируется украсить шарами с названиями других населенных пунктов, которые освободила армия России.

Он также отметил, что в ДНР восстановлено более 4,5 тысячи многоквартирных домов, пострадавших при обстрелах со стороны киевского режима. Возрождение региона продолжается.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля 2024 года возглавлявший еще на тот момент Минобороны России Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин передал девочке из ДНР щенка шпица в подарок от Путина. Папа школьницы — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

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