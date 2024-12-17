Мороз крепчает: в Петербурге продолжит холодать

Уже в ночь на четверг температура воздуха в Северной столице опустится до минус 15.

Жители Санкт-Петербурга пережили самую холодную ночь этой зимы — было минус восемь. Северная столица сейчас в тыловой части циклона, поэтому похолодание продолжится.

В течение дня температура будет падать, и к полуночи опустится ниже минус десяти. Еще холоднее будет в ночь на четверг — прогнозируют до минус 15.

А москвичей ждут температурные качели. Сегодня в городе еще тепло, около нуля, но уже завтра станет холоднее сразу на десять градусов. В ночь на четверг придут так называемые «никольские морозы» — до минус 19-ти, после чего в Москву вернется оттепель. Температурные скачки будут сопровождаться резким изменениям атмосферного давления.