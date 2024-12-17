Ничего хорошего не желаю: как Шаляпин заступился за Ивлееву

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Прохор Шаляпин: с Ивлеевой дружу, остальным ничего хорошего не желаю

шаляпин заступился за ивлееву

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артист высказался о конфликте звезд шоу-бизнеса.

Прохор Шаляпин поддержал Ивлееву в громком конфликте с королем эстрады Филиппом Киркоровым. На премьере сериала «13 Клиническая. Начало» артист встал на сторону блогерши, заявив, что хорошо дружит с Настей, а вот всем прочим не желает ничего хорошего, пишет Voice.

Дружеские отношения между Киркоровым и блогершей резко оборвались после «голой вечеринки» в декабре прошлого года. Скандальное мероприятие стало причиной резонанса в обществе, что не могло обойти стороной поп-короля — на какое-то время он даже перестал появляться на сцене. Затем заявил, что пробыл на вечеринке всего пять минут и не знал о ее концепции, а потому телеведущая должна извиниться перед ним.

Спустя почти год Киркоров назвал себя наиболее пострадавшим гостем «голой вечеринки». Настя Ивлеева в ответ на это опубликовала в социальной сети фото украшения, которое, с ее точки зрения, очень подходит певцу — сережек в виде крыс. После этого Киркоров назвал бывшую подругу «крысой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте между Прохором Шаляпиным и продюсером Виктором Дробышем.

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