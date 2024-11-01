«Дробыша поставят в угол»: Добровинский о конфликте продюсера с Шаляпиным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Добровинский: Шаляпин может жаловаться на Дробыша, но из этого ничего не выйдет

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Звездный адвокат оценил перспективы возможного судебного иска со стороны певца за оскорбление.

Певец Прохор Шаляпин может официально пожаловаться на продюсера Виктора Дробыша за оскорбление, но перспективы выиграть дело в суде будут весьма туманны. Это дал понять звездный адвокат Александр Добровинский в общении с 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

Корреспондент спросил у знаменитого защитника, считается ли оскорблением выражение «бездарный идиот», которое Дробыш употребил в адрес Шаляпина, и может ли певец пожаловаться за это на продюсера в суд.

«Пожаловаться можно, но не знаю, что из этого выйдет… Дробыша поставят в угол», — иронично ответил Добровинский.

Конфликт между Дробышем и Шаляпиным разгорелся на прошлой неделе. В эфире одного из VK-шоу продюсер заявил, что у его бывшего подопечного были все шансы стать серьезным артистом уровня Николая Баскова, однако он предпочел идти к успеху путем скандалов, интриг, романов с немолодыми женщинами и грязных сплетен. За это Дробыш отнес Шаляпина к числу множества существующих на музыкальном рынке «бестолковых, бездарных идиотов».

Певец не остался в долгу и буквально на следующий день в беседе с журналистами назвал слова Дробыша в свой адрес «неумным и дешевым хайпом», попыткой напомнить о себе любым способом и самоутвердиться за счет других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Роман Архипов прокомментировал конфликт между Виктором Дробышем и Прохором Шаляпиным.

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