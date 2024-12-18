Круглосуточная трансляция: что известно о камере, снимавшей теракт в Москве

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Теракт в Москве попал на камеру, находившуюся в припаркованном каршеринге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Быстрое появление записи на украинских ресурсах подтверждает причастность Киева.

Главная тема дня — теракт в Москве в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник.

Террористы вновь использовали самодельное взрывное устройство, но это покушение отличает от подобных одна деталь. Примерно за двое суток напротив подъезда была припаркована машина каршеринга, а в ней установлена камера видеонаблюдения. И она вела круглосуточную трансляцию.

А буквально через несколько часов после взрыва, момент покушения публикуют украинские каналы. Фактически они подтверждают, где надо искать организаторов и заказчиков этого убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно про взрыв в Москве, в котором погибли Кириллов и его помощник.

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