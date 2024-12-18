Полеты снятся и сейчас: дважды Герою СССР, космонавту Борису Волынову исполнилось 90 лет

Участник знаменитого «гагаринского набора» осуществил первую в истории успешную стыковку кораблей на орбите.

На Луну мечтал отправиться летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза — Борис Волынов. Ему сегодня исполнилось 90 лет!

Большую часть своей жизни он посвятил космосу, входил в знаменитый «гагаринский набор». И под его руководством в 1969 году экипаж корабля «Союз-5» совершил первую в мире стыковку на орбите. О том, как это было, юбиляр рассказал корреспонденту «Известий» Кристине Морозовой.

В эту цифру, кажется, и сам Борис Валентинович верит с трудом. В свои 90 он все такой же — харизматичный, улыбчивый, полон сил. Да так, что интервью дает стоя, за час ни разу не присев, — выдержка!

«Когда я обращаюсь — я обычно желаю космической удачи», — говорит космонавт.

Он видел Гагарина, жал руку Титову, обнимал Леонова. И вообще, освоить космос первым мог именно он. Борис Волынов — один из знаменитого «Гагаринского набора». Это та самая «двадцатка», первый отряд космонавтов, на плечи которых легла целая эпоха освоения космоса.

«Наша первая „двадцатка“, которую я сейчас представляю, это вот Гагарин, Титов, Андриан Николаев, Попович Паша и так далее. К сожалению, получилось так, что нашу первую „двадцатку“, которая пришла, представляю я один. Уже никого, моих ровесников, нет», — говорит Борис Волынов.

Подготовка началась в марте 1960-го. Тогда члены «двадцатки» даже не подозревали, чем им придется заниматься. Понятно было одно: задача поставлена важная — испытательная работа на летательных аппаратах.

Строгий режим был во всем: зарядка, учеба, тренировки, парашютная подготовка. За плечами Волынова на момент вступления в отряд всего три прыжка — а нужно было 35!

«Каждый хотел проявить себя, чтобы его заметили, что он хороший, что он справится с тем заданием, которое будет», — рассказывает дважды Герой Советского Союза.

Его желанию летать и упорству можно только позавидовать. Бориса Волынова держали в запасе восемь лет. И все это время он дублировал экипажи, готовился наравне со всеми, но в последний момент узнавал, что остается на Земле.

В январе 1969-го Волынова утверждают. Стояла сверхзадача — первая в мире стыковка двух космических кораблей. Затем переход в открытый космос. Волынов, как командир, обеспечивал безопасность двух космонавтов — Алексея Елисеева и Евгения Хрунова.

«Как состыковать два космических корабля на скорости восемь километров в секунду? Ничего скорость!» — вспоминает летчик-космонавт.

Борису Волынову космос открылся дважды. И оба раза его спасала сама судьба. Первый полет закончился баллистическим спуском. Взрыв топливных баков, сверхперегурзка и жесткая посадка — 600 километров от заданной точки. Перелом верхней челюсти.

А так и не скажешь! Вот Волынов отчитывается перед руководством Союза об успешном выполнении задания. Врачи запретили ему летать. Вообще. А психологи говорили, что он и сам даже близко не подойдет и к самолету. Но стальной характер и закалка летчика-истребителя взяла вверх.

Своим упорством он доказал всем, что человек способен перебороть все барьеры. Спустя семь лет Волынов — снова в космосе. На 42-е сутки полета — внештатная ситуация. «Машина» встала, отключилось электричество. Осталась только тишина и космос.

«Отказы бывают всегда. В любой технике, электронике. Разбираться в невесомости под, ну, объективом, скажем, это просто, по-моему, неприлично. Что об этом говорить? Было, да. Тяжело выходили. Но вышли! Все в порядке», — отмечает Борис Волынов.

Но третьего полета, о котором Волынов так мечтал, не случилось. Зато случилась служба — рекордные 30 лет командования отрядом космонавтов.

«Его требовательность, его дисциплина — она, конечно, переложилась и на всех космонавтов отряда космонавтов», — говорит главный специалист по техническим средствам подготовки космонавтов по перспективным космическим аппаратам Олег Блинов.

Сейчас Борис Волынов частенько навещает родной центр подготовки космонавтов. Ездит на Кузбасс — малую Родину его матери. Проводит много времени с супругой. Все 66 лет совместной жизни она поддерживала его решения. А космос, такой далекий, но такой родной Борису Валентиновичу, снится даже сейчас.

«Иногда даже с аварийными ситуациями. Нормально, просыпаешься — мокрый. Такое тоже было», — признается Волынов.