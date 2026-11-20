Он прошел путь от семинариста до главы Русской православной церкви. Патриарху Кириллу сегодня исполняется 80 лет. Он родился в Ленинграде, в глубоко верующей семье. Начиная со школьной скамьи принимал совсем не детские решения. После восьмого класса пошел работать и со скандалом отказался от пионерского галстука, чтобы посвятить свою жизнь служению.

Уже будучи патриархом, Кирилл говорил об особой роли нашей страны в сохранении православной традиции, называя ее «последним окопом» православия в современном мире. О человеке, который открыл эпоху духовного возрождения России, — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

У каждой эпохи свое испытание, каждому времени — свой пастырь. Так говорят в церкви.

Грандиозный крестный ход. 6 сентября, второй по счету. Возвращение прерванной традиции.

«Мы вот собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения. И это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость Свою над Родиной нашей», — сказал патриарх Кирилл.

Чтобы верующие вот так, по зову сердца, вышли на улицы столицы, понадобились десятилетия служения. И стержень — с самого детства.

Красное Село, окраина Петербурга, школа № 270. Раньше — № 2. Эксклюзивно для «Известий» здесь показывают архивную ведомость.

«В 1961 году Гундяев Владимир Михайлович получил свидетельство об окончании семилетней школы», — рассказала директор школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга Елена Журавлева.

Оценки семиклассника Володи. Пятерки — литература, история, физика, химия. Когда все носили красные галстуки, он отстаивал свое право на крестик.

«Володя спросил: „А в церковь можно ходить в пионерском галстуке?“ — „Нет, конечно, пионеры в Бога не верят“. — „Значит, не быть мне пионером“», — рассказала Елена Журавлева.

И в школе, и после — всей своей жизнью показывал дорогу к храму. Спустя десятилетия — уже испытания для патриарха.

Пандемия. 2020 год. Сложнейшее решение патриарха.

«51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И, надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», — обратился патриарх Кирилл к верующим 29 марта 2020 года.

И так все годы служения: самые сложные решения и личная ответственность. Самый молодой ректор Духовной академии. Почти 20 лет — в «церковном МИДе», воссоединение с Русской православной церковью за рубежом. А потом — то, чего не случалось тысячу лет.

Гавана. 2016 год. Встреча с Папой Римским.

«Этот человек олицетворяет собой и веру, и историю, и Церковь, то единство особое, мы много говорим сейчас о единстве, то особое единство, которое являет собой Церковь. Мы знаем, что есть этот человек. И многое лежит на его плечах — его ответственность. Он многое решит из того, что невозможно решить нам, обычным людям», — рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Молебен в Антарктиде — 119 стран.

Но самым близким сердцу местом остается Васильевский остров в Петербурге — так говорит сам патриарх. На 13-й линии, в доме 68 прошло его детство. Вера в этой семье была всем. И дед, и отец патриарха — священники.

«Были репрессированы в период жесточайших гонений на церковь и являлись по-настоящему исповедниками», — рассказал студент Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник академической пресс-службы Николай Артемов.

И вот новые вызовы. Сначала — религиозный раскол на Украине. Киев добился автокефалии для неканонической ПЦУ. В итоге — две тысячи захваченных православных храмов. Гонения на паству и священников.

«Ну, вы очень точно сказали, они проходят через сердце, конечно. И это можно только догадываться, чего это стоит предстоятелю. Мы, конечно, не видим этой колоссальной внутренней работы. Остается только догадываться. Хотя, когда удается быть на молитве рядом с патриархом или на богослужении, это производит огромное впечатление», — рассказал российский церковный и общественный деятель, журналист Владимир Легойда.

Итог киевского предательства, специальная военная операция. Священники продолжают служение на передовой вместе с бойцами.

И это дело патриарха — у священников должен быть особый юридический статус. Они на линии фронта. Только без оружия.

«Прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне Божьей правды», — сказал патриарх Кирилл 6 марта 2022 года.

Но испытания — это еще и наша проверка. На нашу прочность.

«Задача как раз патриарха — собрать и дать надежду», — отметил режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко.

«Сама по себе церковь — это единственная вещь, скрепляющая русский народ на протяжении довольно длительного периода, когда его ничто не скрепляло. Я очень рад, что я принадлежу к русскому народу. А это — марка!» — подчеркнул режиссер, народный артист России Владимир Бортко.

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