Наконец-то на «ты»: как дети Бородиной отреагировали на новость о свадьбе матери

Дочери знаменитости ждали, когда отношения Ксении и Николая станут более серьезными.

Дети телеведущей Ксении Бородиной перешли на «ты» в общении с избранником матери — блогером Николаем Сердюковым. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама знаменитость на премии журнала HELLO!

В начале декабря Николай сделал предложение руки и сердца Ксении на ночной экскурсии в Эрмитаже. Телеведущая, конечно же, согласилась стать его женой. Однако надетое на безымянный палец кольцо обозначило новый этап в отношениях не только влюбленных, но и в общении избранника Бородиной с ее детьми.

По словам знаменитости, дочери наконец решились обращаться к Николаю на «ты». Кроме того, наследницы звезды одобряют выбор матери. Они, конечно же, порадовались за нее после новости о предстоящей свадьбе.

«Тея была несказанно довольна. Она сказала: «Наконец-то я Колю могу называть на «ты». Хотя я им никогда не запрещала. Все время говорила, что можете сразу говорить Коле на «ты», — объясняет Бородина.

Оказалось, что дочь ждала, когда отношения взрослых приобретут более официальный статус. Ксения благодарна детям за то, что они принимают ее нового возлюбленного.

«Они каждый день видят отношение Николая ко мне. Из этого делают выводы. Поэтому они прекрасно понимают, что этот поступок, он не сумбурный, не спонтанный», — поделилась телеведущая.

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