На стадии зародыша: как макияж во время беременности может навредить ребенку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Использование косметики беременной женщиной может повлиять на развитие плода

Духи опасны для развития ребенка на стадии зародыша

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые вещества в составе бьюти-продуктов способны оказывать негативное воздействие на развитие плода.

Вещества, которые содержаться во многих косметических средствах, могут повлиять на развитие плода в утробе матери. Об это пишет издание aif.ru.

Речь о таких веществах как фталаты. Их использование запрещено во многих странах мира, однако они все еще довольно часто встречаются в различных уходовых и декоративных средствах, в том числе знаменитых брендов. Дело в том, что они усиливают свойства косметики. При этом производители не указывают на упаковке их наличие в составе.

Существует версия, что фталаты способны влиять на строение цепочки ДНК. Но достоверного подтверждения этой теории нет. Зато доказано, что вещества вредят женскому и мужскому здоровью, способствуют развитию ожирения, бесплодия, сахарного диабета, болезней сердца и даже некоторых видов онкологии.

Более того, фталаты могут негативно влиять на развитие плода у беременных женщин. Они воздействуют на половые гормоны и репродуктивную систему, могут стать причиной бесплодия и других врожденных патологий. Кроме того, из-за влияния фталатов в подростковом возрасте у человека проявляется синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Мужчины тоже могут пострадать из-за воздействия фталатов. За счет схожести свойств этих веществ с женским половым гормоном мальчики отходят от мужественного поведения к более женственному. Об этом в медицинском журнале Medical Hypotheses заявляла биоинформатик Сиима Патель.

«Воздействие на женщин во время беременности фталатов (входящих в состав многих синтетических духов) может привести к снижению мужественности у ребенка мужского пола», — говорится в статье.

Поэтому беременным женщинам лучше сократить использование косметических средств до минимума. Также стоит отметить, что фталаты есть не только в косметике, но и в пластике и даже воде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как парфюм влияет на восприятие человека.

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На стадии зародыша: как макияж во время беременности может навредить ребенку

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