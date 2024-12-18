ВС РФ освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 147 0

Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны РФ, наши бойцы освободили два поселка — Трудовое и Старые Терны.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на этом участке фронта противник потерял в ходе боев до 350 боевиков. Кроме того, наши войска уничтожили, склад с боеприпасами.

А Старые Терны в результате успешных наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Центр». На этом участке фронта ВСУ потеряли до 440 боевиков и различное вооружение.

Спецоперация

Фото, видео:© РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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