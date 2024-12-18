Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у границ России

У границ России отмечается увеличение активности НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил многочисленные боевые учения Североатлантического альянса рядом с российской границей, которые сопровождаются передислокацией значительных военных контингентов.

«Количество масштабных военных учений стран альянса достигло 40 мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты», — сказал генерал.

Герасимов указал на масштабные учения «Стедфаст Дефендер», которые подтверждают антироссийскую риторику НАТО. В рамках этих мероприятий были отработаны военные действия на Европейском континенте.

«Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО –Финляндии и Швеции», — добавил Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Россия отслеживает все действия НАТО, в том числе с применением авиации и флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в НАТО боятся ответа РФ на атаки западным оружием.