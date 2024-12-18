Деда Мороза из города Бугульма задержали по подозрению в серийной педофилии

Мужчина, разъезжая по улицам на велосипеде, раздавал детям конфеты и заманивал их к себе домой.

Жителя города Бугульма заключили под стражу, он обвиняется в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Республике Татарстан.

По данным следствия, летом 2024 года мужчина делал ремонт у своих знакомых. В какой-то момент он остался наедине с шестилетней дочерью хозяев и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Более того, он снял происходящее на камеру телефона и выложил в Интернет.

Предполагается, что он мог надругаться и над другими детьми. Как отмечается, незадолго до задержания мужчина ездил по городу на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты. При этом он приглашал ребятишек к себе домой.

Мужчина задержан, суд по ходатайству следствия принял решение отправить его в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера, в отношении несовершеннолетнего, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Пресс-служба МВД России по республике в Telegram-канале уточняет, что фотографии и видео, сделанные тогда с шестилетней девочкой, мужчина рассылал через мессенджеры своим собеседникам. Также в его телефоне были обнаружены переписки сексуального характера с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что художника студий Disney и Pixar осудили на 25 лет за соучастие в изнасиловании детей. При этом если верить сообщениям прессы, с 2012 по 2021 годы он регулярно заказывал истязания малышей через интернет, а потом наблюдал, жертвам этого «развлечения» от трех до десяти лет.