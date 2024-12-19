Небензя назвал тревожными планы Израиля по изменению демографии сектора Газа

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Россия считает неприемлемыми подобные шаги.

Фото, видео: Reuters/Gaza Strip; 5-tv.ru

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Россия обеспокоена намерениями Израиля изменить демографический состав сектора Газа. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. Во время выступления на заседании Совета Безопасности организации он раскритиковал принятие закона о депортации родственников террористов в палестинский анклав.

Также Небензя подчеркнул, что Россия считает неприемлемым публичные призывы членов правительства Израиля к аннексии Западного берега реки Иордан.

«Складывается впечатление, что полноценное обеспечение собственной безопасности Израиль видит как создание вокруг себя безлюдной пустыни, на которую будут нацелены израильские танки, беспилотники и истребители. А договариваться с палестинцами, ливанцами и сирийцами Западный Иерусалим планирует исключительно с позиции силы и устрашения», — отметил постпред РФ при ООН.

Небензя подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий. Но Израиль буквально в это же время провел массированную атаку на севере сектора Газа. Под огнем оказались жилые дома в городе Джабалия. Жертвами удара стали по меньшей мере 13 жителей. А всего с начала конфликта количество погибших уже превысило 45 тысяч человек.

 

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