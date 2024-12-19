В Гостином дворе все готово к «Итогам года с Владимиром Путиным»

Совсем немного остается до начала «Итогов года с Владимиром Путиным». Около двух миллионов россиян уже обратились к президенту. Задать свои вопросы смогут и журналисты.

Сотни представителей СМИ в эти минуты уже собрались в Гостином дворе, откуда будет транслироваться программа. Все ли готово на площадке, узнаем у коллег. На месте сейчас работает обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов.

Все готово. Внутри атмосфера такая, я бы сказал, рабоче-праздничная. Фойе украшено новогодними елями. Меньше трех часов остается до важнейшего события уходящего года — совмещенного формата прямой линии и большой пресс-конференции президента. Несмотря на то, что времени еще достаточно, коллеги стали собираться в центре Москвы, на Варварке, еще в семь часов утра. Все хотят быть среди первых, каждый хочет задать вопрос президенту.

Диана Ганиева приехала из Крыма. Она представляет единственный крымскотатарский телеканал «Миллет».

«Не вопрос хотела бы задать, а поблагодарить. Я хочу поблагодарить нашего президента в лице Крыма за то, что все делается возможное для крымскотатарского народа. Строятся мечети с 2014 года, также открыта, совсем недавно, самая большая мечеть, соборная, в Симферополе. Также был подписан указ о мерах реабилитированных народах. Репатрианты получают долгожданное жилье спустя десятки лет. И вот, хотелось бы пригласить нашего лидера к себе, в Крым, чтобы он воочию увидел все прелести и вообще, как живут крымские татары после исторического воссоединения», — рассказала Диана Ганиева.

Представители из Республики Тыва не стали анонсировать свой вопрос.

«Думаю все коллеги сегодня услышат наш вопрос с трибун, в том числе Владимир Владимирович, конечно», — сказала журналистка.

Зал, где про пройдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным» еще закрыт. Попасть туда нельзя. Каждый журналист, который работает сегодня здесь, в Гостином дворе, получил памятку. В ней, например, сказано, что проносить с собой вовнутрь плакаты можно, но их размер не должен превышать формат А4. То есть, по сути, это обычный альбомный лист. Ведь не секрет, что раньше, например, журналисты приходили с такими огромными плакатами, буквально транспарантами, и просто загораживали всех соседей, несмотря на то, что точное количество присутствующих сегодня в Гостином дворе журналистов не называлось, но в прошлом году их было 600 человек. Едва ли сегодня будет меньше.

Тем не менее, внимание президента все равно будут привлекать если уж не огромными плакатами, то, может быть, элементами национальных костюмов.

«Сегодня я надела традиционный китайский национальный костюм. Потому что я первый раз участвую», — отметила корреспондент из Китая.

Остается только добавить, что без малого поступило два миллиона вопросов, а программа никак не ограничена по времени. Например, в прошлом году она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время Владимир Путин успел ответить на 87 вопросов: 32 из них прозвучали от журналистов, а все остальные — от граждан страны.

Мы работаем в Гостином дворе, будем внимательно следить и рассказывать обо всем, что сегодня здесь происходит.