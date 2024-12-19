Российские силы продолжают освобождение Донецкой народной республики. По информации Минобороны РФ, наши бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта — Зеленовку и Новый Комар.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боев ВСУ потеряли до 175 боевиков и различное вооружение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.