Нездоровая худоба и седина: как тюрьма изменила P. Diddy

Во время последнего заседания суда рэпер выглядел пугающе.

Американский рэпер P. Diddy сильно похудел за три месяца своего заключения. Репортер издания Law&Crime рассказала, что кроме болезненной худобы рэпер приобрел еще и обширную седину.

«Он выглядел поразительно похудевшим, чего и следовало ожидать, учитывая, что он уже несколько месяцев находится в федеральном следственном изоляторе», — заявила корреспондент.

На заседании не допускалось использование камер. Инсайдеры рэпера продолжают утверждать, что у него все в порядке: мол, в тюрьме он занимается спортом, видится с детьми и находится в приподнятом расположении духа.

Шон Комбс пребывает в следственном нью-йоркском изоляторе Metropolitan Detention Center. Это мрачное место: невыносимые условия содержания, скудное питание, насилие к заключенным. Многие характеризуют эту тюрьму как «ад на Земле».

Пи Дидди был арестован в сентябре этого года. Его обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействии проституции и уголовном сговоре. Жертвами стало огромное число девушек и парней, среди которых минимум двадцать несовершеннолетних — например, девятилетний ребенок. Против рэпера подано больше ста исков об изнасиловании. Большая часть из них совершалась на организованных им «белых вечеринках», вдобавок к остальным ужасам, которые там происходили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое мужчин обвинили Шона Комбса в домогательстве.