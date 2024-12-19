Экологическая беда: Путин объяснил, как решить проблему в Черном море

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Путин дал четкие указания по устранению разлива мазута в Черном море

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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На днях два танкера «Волгонефть» потерпели крушение. В результате в воду вытекло 40% мазута.

Президент России Владимир Путин дал четкие указания, как решить экологическую проблему после разлива мазута в Черном море. В ходе прямой линии и пресс-конференции лидер страны затронул тему ликвидации последствий возникшего ЧП.

«Первый этап (ликвидации последствий ЧП — Прим.ред.) сейчас — нужно все сделать для того, чтобы оградить этот участок и не дать возможность расползаться этому пятну», — сказал президент.

Второй этап, подчеркнул Путин, нужно сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу. Из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вытекло 40% мазута. При определенной температуре материал твердеет, в таком состоянии его выбрасывает на поверхность.

При этом, часть топлива уже залегла на дно. При другой температуре, предположительно в мае, мазут будет всплывать, после чего его выбросит на берег. Поэтому необходимо готовиться к моменту, когда температура воды начнет подниматься.

На днях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту о ходе ликвидации аварии. По его словам, он сосредоточил около четырех тысяч человек на проблемном участке.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент работы по преодолению последствий катастрофы осложнены непогодой. К субботе море должно утихнуть для продолжения. Все службы выполняют необходимые задачи и докладывают о результатах.

Волонтеры вышли на уборку пляжей от мазута после крушения танкеров в Черном море

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

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