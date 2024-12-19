Волонтеры вышли на уборку пляжей от мазута после крушения танкеров в Черном море
Совместными усилиями удалось расчистить более десяти километров береговой линии.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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Следственный комитет предъявил обвинение капитанам танкеров, которые потерпели крушение в Черном море. Мужчины задержаны. Их подозревают в нарушении правил эксплуатации морского транспорта. Кроме того, следователи назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей, а также изъяли документацию.
Между тем, сегодня специалисты предпримут первую попытку осмотреть затонувшие суда. Водолазам необходимо понять, продолжают ли нефтепродукты вытекать в открытое море. А предпосылки к этому есть. Зона загрязнения накануне выросла на 15 километров.
А на уже очищенной территории Краснодарского края появились новые выбросы. Специалисты вернутся туда с рассветом.
К ликвидации последствий активно присоединились волонтерские организации. Сотни добровольцев помогают спасателям собирать мазут. Совместными усилиями удалось расчистить более десяти километров береговой линии. По данным МЧС, суммарно вывезли около 100 тонн нефтепродуктов.
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