Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Двум капитанам танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения

капитанам волгонефть предъявили обвинения

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Задержаны капитаны судов, потерпевших крушение в акватории Черного моря.

Следственный комитет России предъявил обвинения капитанам двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых», — заявило ведомство.

Им предъявлены обвинения в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа.

Помимо допроса, СК провел обыски, ориентируясь на маршруты судов и конфисковал документы, которые могут быть полезны в ходе расследования. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа и судоводительская судебная экспертиза.

Оценка состояния места крушения будет произведена сразу, как только наладятся погодные условия. Обломки судов извлекут, чтобы впоследствии провести техническую и экологическую экспертизу — необходимо установить, насколько сильно повредилась морская среда вследствие попадания в нее мазута.

Меры пресечения для обвиняемых будут избраны в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с пляжей Кубани после крушения вывезли более 12 тонн нефтепродуктов.

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