Это может быть и Владимир Зеленский, но — после президентских выборов.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Гучек; 5-tv.ru
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Россия будет разговаривать с любым человеком на Украине, но только после президентских выборов, ведь диалог должен вестись с легитимной властью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года»
Путин подчеркнул, что это может быть и Владимир Зеленский*, который сейчас занимает пост президента нелегитимно. Главное — это должен быть лидер, выбранный народом Украины и в соответствии с законом
«Если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимным является Рада и председатели Рады», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что документ в рамках переговорного процесса Москвы и Киева должен быть подписан непосредственно представителями легитимных органов власти. А сейчас таковых на Украине фактически нет. Ведь Зеленский находится у власти вопреки Конституции своей страны, а именно он занимается формированием многих госорганов, в том числе руководителей регионов и силовых структур.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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