Путин: необходимо совершенствовать методы борьбы с терроризмом киевского режима

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Глава государства напомнил, что убийство генерала Кириллова не единичный случай противоправных действий со стороны властей Украины.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, стал проколом российских спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные и специальные службы пропускают эти удары… Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что убийство Кириллова — это «не единичный случай» совершения теракта со стороны киевских шпионов. Ранее подобные покушения устраивались на российских военнослужащих, общественных деятелей и журналистов. В качестве конкретного примера Путин привел убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. Об этом заявляют даже западные СМИ.

Подозреваемый — исполнитель преступления — задержан. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана совершил теракт по заданию украинских кураторов. Те пообещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе «Итогов года» назвал терактом убийство начальника войск РХБЗ Кириллова.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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