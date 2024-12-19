Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ Кириллова терактом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Генерал-лейтенант погиб 17 декабря при взрыве СВУ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — это террористический акт. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе подведения «Итогов 2024 года».

«Это террористический акт. Почему? Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что киевский режим неоднократно совершал преступления против россиян. В том числе, на территории Курской области. Украина буквально охотится и за российскими журналистами.

Путин напомнил, что Запад ни разу не осудил террористические действия Киева.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. Об этом заявляют даже западные СМИ.

Подозреваемый — исполнитель преступления — задержан. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана совершил теракт по заданию украинских кураторов. Те пообещали за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта против генерала Кириллова.

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Прямая линия с Владимиром Путиным
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