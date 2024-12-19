«Я рекомендую»: Путин призвал россиян для защиты от мошенников класть трубку

У граждан РФ с территории Украины с помощью телефонных аферистов выманивали более 250 миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин призвал всех россиян класть трубку, если по телефону поступают сомнительные предложения. Об этом лидер страны заявил в ходе программы «Итоги года».

По словам Путина, среди его знакомых нет тех, кто бы мог пострадать от действий аферистов. Он предложил поступать, как они, когда им поступают звонки от злоумышленников. Стоит его знакомым услышать, как суть разговора переходит в странное русло, то они сразу сбрасывают звонок.

«Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», — подчеркнул он.

Президент отметил, что только с территории Украины, где мошенническая деятельность «возведена в ранг государственной политики», со счетов граждан РФ выманивали более 250 миллиардов рублей. Путин добавил, что необходимо дисциплинировал эту ситуацию и обратить на нее серьезное внимание.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали очередную схему обмана.