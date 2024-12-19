«Глаза горят»: Путин заявил о готовности раненых бойцов продолжать работать

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Путин: у получивших ранения бойцов горят глаза, они хотят работать

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Таким людям нужно лишь помочь, отметил глава государства.

У российских бойцов, которые получили ранение в ходе СВО и лежат в центре реабилитации, горят глаза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

«Вот я был недавно в центре реабилитации, посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то и без ноги, и без руки. Но вы знаете, что я хочу сказать? У них глаза горят. Они хотят, готовы работать и работать активно. И они могут это делать», — сказал он.

Современные средства реабилитации позволяют человеку выздороветь, причем без исключений и скидок на здоровье. И таким людям, которые хотят продолжать работать, нужно лишь помочь.

В этом контексте Путин вспомнил историю, произошедшую во время одной из его тренировок в секции по дзюдо. Так, преподаватель сказал группе подтянуться. Однако в дальнейшем он отметил, в том числе тех, кто сделал упражнение по количеству меньше. В их числе был и сам Путин. Спустя несколько лет у тренера спросили, почему он так сделал.

«Знаете, что ответил? Вот такой был мудрый человек. „А потому что вы делали до последнего. Руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись, но прямо старались вовсю. А там, кто больше вас, посмотрел, что вы столько, то они подтянулиcь спокойно, а могли бы еще, а они не боролись, они не отдавали себя.“ А вот эти ребята отдают себя целиком, они хотят, и надо им помочь, надо их поддержать», — поделился Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Путина счастье не будет полным, пока бойцы не вернутся с фронта.

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Прямая линия с Владимиром Путиным
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