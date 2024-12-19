Путин: счастье не будет полным, пока бойцы не вернутся с фронта

Глава государства ответил на соответствующий вопрос в ходе «Итогов 2024 года».
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин не может быть полностью счастлив, пока участники спецоперации не вернутся с фронта. Об этом он заявил в ходе «Итогов 2024 года».
Глава государства подчеркнул, что считает огромной честью и ответственностью решение граждан выбрать его президентом, причем не в первый раз. На этом уже Путин мог бы сказать: «Все, я счастлив, спасибо». Однако полным это чувство назвать нельзя.
«Это счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены и не обнимут их дети, пока наши молодые люди — девушки и юноши — не будут создавать нужное количество нам для страны и для России семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые и деятели искусства и культуры реализовали свои планы — только тогда можно будет сказать, что я счастлив», — заявил президент.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.
В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.
Ранее 5-tv.ru писал, что необходимо совершенствовать методы борьбы с терроризмом киевского режима. Как заявил Путин, убийство генерала Игоря Кириллова не единичный случай противоправных действий со стороны властей Украины.
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