Жители освобожденной Красногоровки в ДНР посмотрели «Итоги года» с Путиным

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Город сильно пострадал от обстрелов ВСУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Жители освобожденного армией РФ населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике посмотрели «Итоги 2024 года» с президентом России Владимиром Путиным. Специально для этого людям привезли ноутбук. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Прямую линию смотрят и на освобожденных территориях Донецкой народной республики. <…> Людям нужна информация. Такое важное событие не могли не освятить. Помогли людям: привезли ноутбук, привезли связь, чтобы запустить собственно прямую линию в прямом эфире», — рассказал он.

Кроме того, Быковский отметил, что Красногоровка сильно пострадала от обстрелов армии Украины. Многие дома и квартиры полностью уничтожены.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о готовности раненых бойцов продолжать работать. Таким людям нужно лишь помочь, отметил глава государства.

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