«Это от бессилия»: Путин об оскорблениях в свой адрес из-за рубежа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Путин заявил, что за рубежом его оскорбляют от бессилия

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент ответил на вопрос россиян, почему не реагирует на обзывательства со стороны иностранцев.

Все оскорбления, которые поступают в адрес президента России Владимира Путина из-за рубежа, — от бессилия. Об этом глава государства сам заявил в ходе «Итогов 2024 года», отвечая на вопрос одного из россиян, почему президент не реагирует на постоянные оскорбления от иностранцев.

«Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил — кто как обзывается, тот так и называется, и делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию», — отметил президент.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответил глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересовалась образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые использовали искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал возможность запрета в России порносайтов.

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