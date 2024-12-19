«Беда всего мира»: Путин прокомментировал возможность запрета порносайтов

Путин про порносайты: людям нужна интересная альтернатива, а не запрет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
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Любые ограничения имеют право на существование.
Президент России Владимир Путин не поддержал запрет порносайтов в стране. При этом он назвал наличие таких ресурсов бедой всего мира. Возможность их запрета Путин прокомментировал в ходе «Итогов 2024 года».
«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом надо будет котлету заказать, понимаете? Во всем, во всем мире. Это же не только наша беда», — отметил он.
По словам Путина, любые запреты имеют право на существование. Однако людям стоит предложить более интересную альтернативу, а не запрет.
«Чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал: «Ну слушайте, это я уже видел! А мне хочется посмотреть что-то другое, чтобы захватывало человека», — подчеркнул Путин.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.
В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.
Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России. Корпорация Google перестала финансировать дочерние компании в РФ и при этом жульничает в сети, подчеркнул Путин.
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