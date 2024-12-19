Путин дал напутствие россиянам перед Новым годом

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Путин пожелал россиянам уделять больше времени детям в Новом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Как подчеркнул президент, это семейный праздник.

Президент России Владимир Путин дал напутствие гражданам в преддверии Нового года. Обратился он к населению в ходе «Итогов 2024 года».

«Когда я разговариваю с представителями разных конфессий, часто спрашиваю их: „А люди вам о чем говорят чаще всего, о чем сожалеют?“ Отвечают, что слишком мало уделяли внимание детям», — поделился он.

Как подчеркнул президент, Новый год является семейным праздником. В этой связи он пожелал россиянам, чтобы каждый мог уделять как можно больше времени детям.

«И хочу всем пожелать успеха, счастья и благополучия», — заключил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединило прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствовали, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил, с кем бы хотел выпить чаю.

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