«Вот даже любопытно»: Путин ответил, с кем бы хотел выпить чаю

Президент России некоторое время хорошо общался с канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Президент РФ Владимир Путин признался, что из ныне живущих людей, хотел бы выпить чаю со своими родными и близкими. Об этом лидер страны рассказал в ходе «Итогов 2024 года».

Когда у президента спросили, с кем бы он выпил чаю, то Путин ответил, что с родными и близкими, поскольку хочет с ними чаще видеться.

Если вспоминать ушедших мировых лидеров, то президент изъявил желание снова встретиться с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Поскольку после первой встречи с ним в 1993 году, они часто виделись. Путин с интересом вспоминает их разговоры, которые были очень полезными.

Другим человеком, с которым бы хотелось побеседовать Путину, это бывший президент Франции Жак Ширак, который умер в 2019 году.

«Он вообще был, знаете, как энциклопедист, как академик, — чего не спросишь, он все знает. Вот даже любопытно. Вот честное слово. И на все у него было свое мнение. Он его строго придерживался. Он был очень корректным. Я от него тоже многому научился», — ответил Путин.

Еще одной примечательной личностью был итальянский Сильвио Берлускони. Поскольку он, так же как и Ширак, сделал многое для двусторонних отношений с Россией.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал россиян для защиты от мошенников класть трубку.