Ролдугин исполнит мечту трех юных петербуржцев в рамках акции «Дерево желаний»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Народный артист РФ Сергей Ролдугин принял участие в акции «Дерево желаний»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подарки от знаменитого музыканта получат девятилетний Семен, годовалая Василина и 12-летний Павел.

Народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин исполнит новогодние желания трех юных петербуржцев в рамках акции «Дерево желаний».

Знаменитый виолончелист снял с новогодней елки в «Невской ратуше» открытки девятилетнего Семена, мечтающего о самокате, годовалой Василины, которая попросила игрушечный мини-оркестр, и 12-летнего Павла, который мечтает о портативной игровой приставке. Желания ребят исполнятся до наступления 2025 года.

Акция «Дерево желаний» в нынешнем году проводится в Северной столице уже в десятый раз. За предыдущие годы жители города воплотили в жизнь свыше семи тысяч новогодних детских желаний. Из них 1700 будут реализованы в этом году, остается исполнить всего 35.

Участие в доброй акции может принять любой желающий. Присоединиться к ней можно на сайте Благотворительного фонда культуры семьи и детства или на новогодних ярмарках Петербурга. Открытки с мечтами детей размещены на елках на Дворцовой, Манежной и Московской площадях.

«Дерево желаний» — акция по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим многодетным семьям и детям-инвалидам. Второй год подряд в рамках акции исполняются желания не только ребят из Петербурга, но и их сверстников из города-побратима Мариуполя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечты пятилетней Вероники Поляковой и ее восьмилетнего брата Димы из города Шебекино Белгородской области.

Девочка получила от министра интерактивный глобус, а мальчик — все книги писателя Александра Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного города». Подарки были переданы в Белгородскую область, где их вручил детям врио главы УМВД России по региону Александр Коробейников.

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