Следили внимательно: как зарубежные СМИ отреагировали на прямую линию Путина
Политолог Пачини: во время прямой линии Путин дал четкий сигнал Европе и Украине
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Выступления президента России стало одной из главных тем в ведущих международных медиа.
За выступлением президента России в ходе «Итогов года» внимательно следили по всему миру. Это — одна из главных тем в ведущих международных СМИ.
Больше всего зарубежных журналистов заинтересовали заявления Владимира Путина о ходе специальной военной операции. Так, британская газета The Guardian выделила утверждение о том, что Россия за время конфликта на Украине стала гораздо сильнее. Там также отметили общую уверенность, которую наш президент продемонстрировал во время выступления.
На успехи российской армии обратил внимание и американский телеканал CNN. А еще там отметили готовность Владимира Путина встретиться с новым лидером США Дональдом Трампом.
«Из-за разницы во времени между Россией и Соединенными Штатами, я думаю, не так много людей смотрели трансляцию в прямом эфире. Она продолжается часами, и это хорошо. Президент Путин, вероятно, за десять минут ответил на большее количество вопросов своих избирателей, чем президент Байден за весь прошлый срок. Однако люди в Соединенных Штатах и на Западе явно обращают внимание на то, что говорит президент Путин», — заявил юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
«Я думаю, что Президент Путин, говоря во время своей речи о Европе и Украине, дал четкий сигнал всем европейским партнерам и всем лидерам, которые сегодня собираются на саммит Европейского союза в Брюсселе. Это очень важно. Потому что, как мы знаем, после выборов в США европейские страны ищут новые альянсы с президентом Дональдом Трампом и решают, за что именно будут биться на Украине в ближайшие месяцы», — отметил политолог Лоренцо Мариа Пачини.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
В 2024 году мероприятие объединило в себе прямую линию с президентом России и большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствовали, в том числе, иностранные журналисты, аккредитованные в России.
Сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответил президент, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы было получено более двух миллионов обращений от граждан всех возрастов. При этом молодежь больше интересовалась образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем.
Примечательно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые был использован искусственный интеллект.
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