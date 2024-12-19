«Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»

Глава государства напомнил, что шансов сбить новую российскую ракету нет ни у кого.

Система «Орешник» несравнима по характеристикам с имеющимся в Европе американским оружием, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Неудивительно, что российская военная разработка привлекла к себе столько внимания и стала одной из тем на мероприятии с участием российского лидера.

Пусть это будет дуэль

Владимир Путин прокомментировал многочисленные заявления западных военных экспертов о том, что «Орешник» якобы можно сбить еще на начальной траектории полета.

Лидер предложил западным специалистам, если у тех, конечно, хватит смелости, провести эксперимент с участием российского и американского вооружения.

По словам президента, это может считаться своего рода современной высокотехнологичной дуэлью.

«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал он на прямой линии.

Путин подчеркнул, что «Орешник» в сравнении с теми же ЗРК Patriot или THAAD в значительной степени выигрывает по характеристикам.

«Не знаю, есть ли THAAD на Украине или нет. Если американцы решат, пускай поставят», — сказал он, добавив, что в таком случае Россия попросит «наших ребят» узнать, на что способна эта система ПВО.

Шансов сбить «Орешник» нет ни у кого

Президент подчеркнул, что «Орешник» классифицируется как оружие средней дальности, а значит, может поражать цели на расстоянии от тысячи до пяти с половиной тысяч километров.

«Представим себе, что наша система стоит на удалении двух тысяч километров. Даже ракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. Да, на первом разгонном участке, говорят, уязвимость большая, но туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены. А они, конечно, защищаются. Ничего не долетает, нет таких систем», — усмехнулся президент.

Кроме того, даже если предположить, что силы НАТО обладают оружием, способным преодолеть такое расстояние, времени на это все равно не будет.

«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты», — подчеркнул Путин.

А вот почему российскую разработку назвали «Орешником», президент пожал плечами, хотя и признал, что лично вместе с руководством Минобороны и представителями ОПК принимал решение о производстве данного вида оружия.

Он отдельно опроверг все домыслы о том, что «Орешник» является всего лишь модернизацией советского проекта. Российский лидер отметил, что ракету создавали на основе уже российских наработок, и это современное новое оружие, хотя безусловно, как и любое открытие, опирается на прежние конструкторские разработки.

На что способен «Орешник»

В конце ноября 2024 Россия презентовала новый подвижной ракетный комплекс и одноименную баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Это первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, примененная в боевых условиях. Она имеет скорость порядка 10 Махов (2,5–3 километра в секунду), и практически неуязвима для перехвата современными средствами противоракетной обороны.

Разработку отечественного ВПК впервые применили по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепре в качестве ответной реакции на разрешение союзников Украины применять ракеты ATACMS и Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Тогда в своем обращении Владимир Путин подтвердил испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытание он охарактеризовал как успешное.

Президент также объяснил, что сегодня у западных стран нет оружия, которое способно было бы противостоять «Орешнику».

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — отметил глава РФ.

По его словам, в мире пока не изобретено оружие, которое могло бы конкурировать с «Орешником» по мощности. При этом Путин подчеркнул, что в случае применения нескольких ракет «Орешник» по одной цели, сила удара будет сопоставима с ядерным взрывом.

Новые ракеты запущены в серийное производство и будут поставлены на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

Создатели и разработчики новой дальнобойной ракеты «Орешник» представлены к государственным наградам.