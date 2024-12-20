Григоренко и Савельев приняли участие в акции «Елка желаний»

Побывать в роли помощника судьи на хоккее, отправиться на помощь пострадавшим вместе со специалистами санавиации, посетить фестиваль «Русское Рождество». Исполнить мечты ребят взялись вице-премьеры и министры страны. Они присоединились к всероссийской акции «Елка желаний».

Денис Мантуров снял сразу 12 шаров с желаниями от детей.

«Мечтает побывать на машиностроительном заводе, Павел 11 лет. Молодец, Павел, обязательно организуем. Девять лет, Руслан. Мечтает о встрече с пианистом Денисом Мацуевым. Я хорошо знаком с тезкой, обязательно попрошу Дениса об этой возможности», — обещал заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Зампред правительства Виталий Савельев пообещал воплотить в жизнь желания детей из Иваново, Москвы и Московской области. А вице-премьер Дмитрий Григоренко исполнит мечту восьмилетней девочки, которая очень хочет попасть на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Ранее рассказывал о том, что народный артист РФ Сергей Ролдугин исполнит новогодние желания трех юных петербуржцев в рамках акции «Дерево желаний».