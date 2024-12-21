Вы будете удивлены: актриса Дружинина раскрыла правду о съемках фильма «Девчата»

Скандалы на съемочной площадке, вырезанные сцены и многое другое.

Скоро Новый год, а это значит, что на экранах страны вновь появятся всеми любимые праздничные фильмы. Одним из них по праву считается картина «Девчата», которая более 60 лет назад произвела настоящий фурор среди зрителей СССР.

Это кино принято считать культовым на всем постсоветском пространстве. Однако мало кто знает, какие трудности и курьезы сопровождали съемки фильма.

О хитростях, на которые приходилось идти ради постановок разных сцен, вырезанных эпизодах и конфликтах рассказывает 5-tv.ru.

Снимали даже в пекло

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Буквально на днях актриса Светлана Дружинина, исполнившая роль Анфисы, рассказала о нескольких малоизвестных фактах со съемочной площадки «Девчат».

Советские зрители всегда с большим трепетом, даже некой наивностью, относились ко всему, что происходило на экранах. Потому неудивительно, что сцена из «Девчат», в которой хрупкие юные девушки стоят по колено в снегу, заставила многих переживать за здоровье актрис. Они, к слову, отыгрывали жительниц маленького сибирского поселка, и часть картины действительно снимали в холодных краях — на Северном Урале.

Иногда температура воздуха могла опускаться до -40. Из-за сильных морозов ломалась дорогостоящая техника, а ложки с едой прилипали к языкам актеров. В таких условиях удалось снять лишь несколько сцен. И, пусть с опозданием, но для успокоения зрителей — девушки в сугробах не мерзли. Было принято решение перенести съемки на киностудию.

Но проблемы на этом не кончились. Виной тому стала весна. Когда команда «переехала» на студию, на улице уже потеплело и сугробы растаяли. Так что большая часть снега в кадре — это не что иное, как умелая работа декораторов.

Дружинина вспоминает, что хоть ей и ее подругам по фильму не пришлось мерзнуть в настоящем зимнем лесу, художники были вынуждены вручную создавать сугробы и снежные шапки на деревьях из ваты.

Концовку фильма и вовсе снимали в Ялте, где съемочную группу встретило пекло. Актерам, находящимся в кадре в теплых зимних куртках, было настолько жарко, что гримерам то и дело приходилось вмешиваться в съемочный процесс и вытирать с лиц героев капли пота.

Без «проколов», связанных с локациями, не обошлось. В процессе монтажа «прозевали» момент — троллейбус на заднем плане, которого в заснеженном сибирском лесу просто не может быть. На самом деле этот эпизод сняли в овраге недалеко от «Мосфильма».

Как «Девчата» погубили карьеры создателей

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Не секрет, что «Девчат» сняли по одноименной повести писателя Бориса Бедного, который и выступил сценаристом фильма. Режиссер же картины Юрий Чулюкин попросил разбавить историю более яркими эмоциями и непринужденным юмором. Именно это и принесло картине всенародную любовь, а создателям — славу. Вот только сами создатели были этому не очень рады…

Бориса Бедного, несмотря на его многочисленные более поздние работы, узнавали исключительно по повести «Девчата». Да и режиссер не запомнился зрителям другими своими работами, хотя он и продолжал снимать вплоть до своей внезапной трагической гибели в 1987 году.

Интересно, кстати, что руководство СССР, в отличие от восторженной публики, встретило фильм прохладно, посчитав его слишком мелкой и проходной комедией.

Страсти на площадке

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Взаимоотношения во время съемок фильма тоже стали поводами для обсуждений. Так, среди актеров ходил слух, что изначально на главную роль в картине просилась жена режиссера Наталья Кустинская.

Однако Чулюкин с самого начала не видел в супруге героиню своего будущего кино и очень боялся признаться ей в этом. Поговаривали, режиссер даже не сразу признался, что актрису на главную роль уже утвердили, и именно это в итоге стало причиной развода.

Несмотря на то, что на съемках царила дружественная атмосфера (практически все актеры были знакомы со студенческих времен или уже снимались вместе в других фильмах), исполнители главных ролей Николай Рыбников и Надежда Румянцева все время вели себя как кошка с собакой.

Дело в том, что Рыбников уже был опытным и популярным актером, не так давно став настоящей звездой и любимчиком публики после прогремевшего на всю страну фильма «Высота», из-за чего часто позволял себе свысока руководить остальными актерами на площадке.

Молодую и уверенную в себе Надежду это в корне не устраивало — она не собиралась прогибаться под наглого Рыбникова и даже открыто возмущалась, что в фильме под названием «Девчата» столько внимания уделяется актеру-мужчине.

Участники тех съемок вспоминают, что романтические сцены, а в особенности сцену с поцелуем главных героев приходилось снимать много раз, так как враждующие парень с девушкой смотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью.

А вот сцены конфликтов им удавалось снять с первого дубля, ведь актерам наконец-то можно было безнаказанно выплеснуть все накопившиеся эмоции.

Кстати на высокомерное поведение Рыбникова жаловалась не только Румянцева, но и Дружинина. Дело в том, что Николай хотел увидеть в роли Анфисы свою жену Аллу Ларионову, однако ни режиссер, ни худсовет не согласились на требования актера, в чем тот по одному ему ведомой причине обвинил саму Дружинину.

Вырезанные сцены

Интересно также и то, что некоторые сцены с Дружининой в финальную версию фильма попросту не попали. Дело в том, что в момент съемок некоторым актерам стало казаться странным то, что главный герой по сюжету уходит от горячей красотки Анфисы к простушке Тосе.

Съемочная группа начала переживать, что зритель по итогу больше полюбит именно сексуального и яркого персонажа Дружининой и останется недоволен выбором главного героя в пользу Румянцевой, так что художественным руководителем проекта совместно с режиссером было принято решение вырезать из картины большую часть кадров, на которых героиня предстает во всей красе.

Как позже вспоминала сама Дружинина, ей до сих пор обидно за такое решение руководства, так что и фильм она каждый раз пересматривает со слезами на глазах.

Но ей еще повезло по сравнению с другой актрисой — Тамарой Носовой, которую из фильма убрали полностью. Причем, как вспоминают другие актеры, играла она чуть ли не лучше всех остальных, да и сцены с ее участием были самыми смешными в фильме. Однако режиссер велел вырезать любые упоминания о ней в фильме из-за возникшей между ними личной неприязни.

Есть и другая версия, что в полном исчезновении Носовой из фильма виновата Надежда Румянцева, решившая избавиться от талантливой конкурентки.

В любом случае, пленки с теми сценами до наших дней не дошли, так что мы, к сожалению, никогда не узнаем, насколько лучше фильм мог бы быть по итогу.

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