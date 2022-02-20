Кинокомедия «Девчата» вышла на экраны почти 60 лет назад, но до сих пор пользуется огромной популярностью, как у зрителей старшего поколения, так и у молодежи. При этом мало кто догадывается, что столь достоверно игравшие любовь на экране актеры Николай Рыбников и Надежда Румянцева в жизни терпеть друг друга не могли. На съемках легендарной картины бушевали нешуточные страсти, пишет портал Femmie.

Факт 1. Тосю мечтала сыграть Кустинская.

Роль Тоси в «Девчатах» хотела сыграть одна из первых красавиц советского кино Наталья Кустинская. В ту пору она была супругой режиссера картины Юрия Чулюкина и рассчитывала, что он предложит роль ей.

Чтобы лучше войти в образ, Кустинская всеми силами упрощала внешность: накладывала грим, заплетала косички, рисовала веснушки и даже изменила походку. Однако все было напрасно: худсовет во главе с руководителем «Мосфильма» Иваном Пырьевым решил, что Кустинская на роль Тоси не годится.

Чулюкин не решился сообщить жене решение худсовета, поэтому, когда начались съемки фильма, актриса об этом не знала и все еще ждала, что ее вот-вот позовут. Когда же Кустинская все же узнала правду, она закатила супругу грандиозный скандал и даже пригрозила разводом. Впрочем, расстались они только через пять лет.

Факт 2. Рыбников ради роли совершил настоящий подвиг.

Главную мужскую роль лесоруба Ильи Ковригина в фильме должен был сыграть Владимир Трещалов — именно его в этом качестве видел режиссер. Однако и здесь вмешался худсовет, настоятельно рекомендовав взять на роль Николая Рыбникова.

К тому времени актер уже был настоящей звездой, снявшись в таких популярных фильмах, как «Весна на Заречной улице» и «Высота», поэтому задирал нос не хуже, чем передовик производства Ковригин, которого ему предстоял сыграть. А самое главное, ради роли в «Девчатах» актер совершил настоящий подвиг — за две недели похудел на 20 килограммов.

Факт 3. Дружинину едва не выгнали за «красоту».

Роль красавицы Анфисы Рыбников уговаривал Чулюкина отдать его жене Алле Ларионовой. Однако на роль уже была утверждена Светлана Дружинина. Узнав об этом, актер смертельно обиделся на нее и на протяжении всех съемок был с коллегой предельно холоден.

Впрочем, Дружинину и без того хотели удалить из картины: руководство киностудии, отсмотрев первый материал, решило, что она слишком красива, и зритель не поверит, что главный герой такой шикарной девице предпочтет невзрачную Тосю.

Однако Чулюкин не хотел расставаться с Дружининой и обратился за советом к худруку «Мосфильма» Юлию Райзману. Тот подсказал, что надо просто убрать из картины крупные планы Дружининой, и тогда производимый ею сногсшибательный эффект будет смягчен.

Факт 4. Рыбников и Румянцева никак не могли сыграть нежные чувства.

Исполнители главных ролей фильма за пределами съемочной площадки терпеть друг друга не могли. Рыбников пытался «перетянуть одеяло» на себя, доказывая, что именно его герой в фильме главный. Румянцева парировала тем, что фильм называется «Девчата», а значит, главные персонажи в нем женские.

В итоге эпизоды, где герои ссорятся, выходили у актеров очень достоверно, зато сцены любви не получались, особенно у Рыбникова. После очередного забракованного дубля Чулюкин вскипел и пригрозил актеру, что снимет его с роли. Только после этого Рыбников собрался и правдиво изобразил чувства к главной героине.

Факт 5. Макарова осталась недовольна ролью и фильмом.

Инна Макарова, сыгравшая в «Девчатах» роль Нади, единственная из всех актеров фильма не пришла на его премьеру и никогда не называла его в числе своих любимых картин. Все дело в том, что она настаивала на другом развитии сюжетной линии ее героини, но режиссер проигнорировал ее мнение.

Так, Чулюкин видел Надю эдакой тихоней, которая соглашается выйти замуж за престарелого Ксан Ксаныча, чтобы не остаться старой девой — все-таки ей уже 28 лет, а также ради квартиры в новом доме. Однако Макарова видела свою героиню волевой и сильной женщиной, которая в итоге прогоняет неугодного ухажера. Более того, сцену разрыва отношений между героями даже отсняли, однако при монтаже режиссер ее вырезал, давая понять зрителю, что у Нади и Ксан Ксаныча все сложилось благополучно.

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