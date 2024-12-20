«Технологический подвиг»: в Саратовской области запустили завод по переработке отходов

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В Саратовской области запустили завод по переработке отходов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Почти все оборудование — отечественное.

В Саратовской области «Росатом» запустили предприятие по переработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов «Горный». Комплекс станет гарантией того, что вредные вещества не окажутся в окружающей среде.

Объект построен на базе бывшего завода по ликвидации химического оружия. Работы велись в рамках нацпроекта «Экология», активным участником которого стала госкорпорация «Росатом».

«Всего семь экологических заводов, которые позволят нам дышать чистым воздухом, жить спокойно. Они снимут экологическую нагрузку с наших промышленных регионов. Был совершен технологический подвиг, прорыв. В течение нескольких месяцев мы импортозаместились практически по всей линейке оборудования, создав оригинальные защищенные технологии, в том числе и в интересах населения регионов, где эти заводы создаются», — заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На этих предприятиях запустят переработку особо опасных отходов, содержащих, например, свинец, ртуть, отработанные растворы кислот и щелочей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что исполнение реформы обращения с отходами в стране идет с опережающими темпами.

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