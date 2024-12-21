Суд отказал Наталье Лапиной в исковых требованиях к адвокату Успенской

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Певица Наталье Лапиной отказали в исковых требованиях

Суд отказал Татьяне Лапиной в исковых требованиях к адвокату Успенской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Певица пыталась защитить свою честь и достоинство.

Исковые требования певицы Натальи Лапиной к адвокату Любови Успенской были отклонены судом. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Решением Тимирязевского районного суда города Москвы от 20 декабря 2024 года в удовлетворении исковых требований Лапиной Н. А. к ООО „МИЦ-Известия“, адвокату Сениной Е. Н. о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда отказано» — говорится в сообщении.

Наталья Лапина ранее подала в суд на Любовь Успенскую за то, что та на своем сольном концерте исполнила песню «По полюшку», хотя Наталья несколько месяцев назад запретила ей делать это. Все это время песня продолжала звучать на концертах Успенской, разжигая конфликт все больше и больше.

Адвокат Успенской, та самая Сенина Е. Н., в ответ на это заявила, что между исполнительницами заключен контракт и ее клиентка выплатила всю сумму, которую должна была, так что претензий к ней быть не может. С точки зрения защитницы, Лапина подала в суд, потому что песня «По полюшку» стала очень популярна и желает извлечь выгоду из этой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стала известна судьба пропавшей дочери Успенской.

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