Стала известна судьба пропавшей дочери Успенской

Мать сообщила о пропаже Плаксиной 2 октября.

Пропавшая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом сообщил директор артистки.

«Нашлась», — кратко прокомментировал собеседник информацию о пропавшей.

Певица Любовь Успенская подтвердила пропажу своей дочери 2 октября. В беседе с 5-tv.ru артистка сообщила, что не может ее найти — телефон наследницы остался дома.

В СМИ даже появилась шокирующая теория о том, что Плаксина может быть похищена спецслужбами Израиля, поскольку ее мать активно выражала поддержку специальной военной операции. Также артистка неоднократно посещала новые российские регионы, в том числе бывала в Донецкой и Луганской народных республиках.

К счастью, женщину удалось найти. Правда, где она сейчас находится, и где была все это время — пока остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Успенская дала очередной большой сольный концерт в Москве, во время которого снова исполнила хит «По полюшку», хоть это ей и запретила автор песни Наталья Лапина.