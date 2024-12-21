«Вижу интересненько»: Орлова рассказала о последствиях замены хрусталика

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

После операции глаза Ольги Орловой видят мир по-разному

Фото, видео: Клементьева Елизавета/ТАСС; Instagram*/olgaorlova1311; 5-tv.ru

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Телеведущая пока не жалуется на последствия операции.

Певица Ольга Орлова поделилась с подписчиками неожиданными последствиями замены хрусталика. Теперь прооперированный глаз девушки видит иначе, чем второй. Об этом она рассказала в личном блоге.

«Единственное, что я заметила: обычным глазом своим я вижу гораздо тусклее цвета, а новым — все такое побелее, поярче. Такие необычные ощущения, конечно. Когда два глаза видят по-разному — это интересненько», — заметила певица.

Тем не менее она отмечает, что это не мешает ей жить. Девушка пока не жаловалась на головные боли или другие проблемы, которые может вызвать разная цветопередача глаз. О коррекции второго глаза она также не упоминала.

Орлова давно жаловалась на проблемы со зрением и на днях решилась на операцию по его улучшению. Как сообщает телеведущая, все прошло хорошо. Процесс подготовки она показывала своим подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова показала результат операции на глазу.

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