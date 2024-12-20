«Рассчитываю на новую жизнь»: Ольга Орлова показала результат операции на глазу

Певица долгое время страдала из-за плохого зрения

Ольга Орлова сделала операцию по замене хрусталика в глазу. Певица давно страдает от проблем со зрением, но они были решены. Важным шагом девушка поделилась в социальных сетях.

«Хочу сделать операцию. К сожалению, а может, и к счастью, мне нельзя сделать лазерную коррекцию из-за особенностей, поэтому в моем случае только замена хрусталиков. Если всю жизнь я не видела вдаль, то теперь не вижу ни вдали, ни вблизи. Поэтому я лично очень созрела. Посмотрим, что скажет доктор», — рассказала Ольга.

Очень скоро в блоге телеведущей можно было увидеть фото результата операции: повязка на глазу, закрывающая еще и половину лица. Следом за этими кадрами появились еще одни, где певицу обнимает хирург.

Вмешательство прошло успешно. По словам Орловой, сейчас она испытывает лишь несущественные неудобства, которые вот-вот пройдут. Ольга чувствует, что ей стало лучше и с нетерпением ждет, когда через несколько часов ей снимут повязку и покажут новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Орлова боится прибегать к пластическим операциям.

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