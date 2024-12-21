Наталья Подольская показала змеиный образ: «На всякий случай»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 31 0

Наталья Подольская показала тематический предновогодний образ

Наталья Подольская показала змеиный образ: «На всякий случай»

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Девушка во всю готовится к предстоящим праздникам.

Наталья Подольская показала, как готовится к Новому году. Девушка решила начать с самого простого и собрала праздничный образ, следуя советам астрологов и магов. В новой съемке девушка примерила яркое салатовое платье с блестками, которое по задумке должно напоминать змею — символ 2025 года. Праздничное фото она опубликовала в личном блоге.

текстНовогодний образ Натальи Подольской. Instagram*/nataliapodolskaya

«Следующий год — год Змеи. Жалить я не умею, но зеленое платье на всякий случай надену», — подписала девушка новую фотографию.

Поклонники оценили образ Подольской и осыпали ее кучей разнообразных комплиментов. Без хейтеров тоже не обошлось, но они оказались в меньшинстве.

Чтобы привлечь в свою жизнь больше удачи и позитива, астрологи советуют, помимо зеленой одежды, позаботиться и о новогодней елке. Украсьте дерево зелеными и схожими натуральными оттенками. Также важным атрибутом будет обилие блесток. Они привлекут в жизнь богатство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пресняков удивил Подольскую новогодним подарком. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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